«В планшет Phantom Vision V превращается за счет раскладывания»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о концепции новинки, а также рассуждает о том, сможет ли она заменить планшет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TECNO Mobile Фото: TECNO Mobile

Китайский бренд Tecno представил концепцию нового складного смартфона. Правда, пока лишь в видеоролике. В описании к нему довольно смело утверждается, что эра планшетов подходит к концу. Причина, конечно, в разработке, которую в Tecno без стеснения называют революционной. Что же на самом деле представляет собой модель Phantom Vision V?

Аппарат масштабирует так называемый расширяющийся экран до 10,1 дюйма. Такая диагональ впечатляет, стоит признать. Реальных сэмплов новинки в России еще нет, поэтому какие-то домыслы можно делать лишь на основе видео. И похоже, что расширяющийся экран — это гибрид технологий, в основе которого гибкий дисплей.

В планшет Phantom Vision V превращается за счет простого раскладывания, которым уж никого не удивить. Вдобавок к этому одна из частей устройства может раздвигаться. Это мне тут же напомнило концепт, показанный компанией Oppo вживую уже пару лет назад. И там и там дисплей раскручивается как рольставни.

Любой концепт выглядит впечатляюще. В конце концов, это его задача — производить вау-эффект. Поэтому на видео, которое подготовила Tecno, все именно так и работает. Как скоро разработка появится в продаже, сколько она будет стоить, насколько хлопотным будет ремонт такого устройства? Вот самые первые и не единственные вопросы, которые появляются после просмотра ролика.

А уж закроют ли они эру планшетов — вопрос точно не в числе первых. Подобные гибриды найдут своих пользователей, как и сценарии применения вроде использования в поездках или на деловых встречах. Без сомнений. Но не всегда такие масштабируемые гаджеты смогут заменить планшеты хотя бы в вопросах автономности.