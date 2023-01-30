В петербургской ВМА опровергли нехватку донорской крови в подведомственном медучреждении

Нехватки донорской крови в Госпитале Военно-медицинской академии (ВМА) в Санкт-Петербурге нет, медучреждение не разыскивает срочных доноров вопреки информации в СМИ, заявили в пресс-службе ВМА изданию «Вечерний Петербург».

«Абсолютно рабочая ситуация»,— описал собеседник издания вопрос с количеством донорской крови на городской станции переливания.

Ранее городские СМИ сообщали, что кровь для академии требуется в срочном порядке, преимущественно с отрицательной группой. Издания ссылались на Telegram-канал ВМА, однако оригинальный пост с информацией о недостатке крови там уже удален.

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