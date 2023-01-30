Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В петербургской ВМА опровергли нехватку донорской крови в подведомственном медучреждении

Нехватки донорской крови в Госпитале Военно-медицинской академии (ВМА) в Санкт-Петербурге нет, медучреждение не разыскивает срочных доноров вопреки информации в СМИ, заявили в пресс-службе ВМА изданию «Вечерний Петербург».

«Абсолютно рабочая ситуация»,— описал собеседник издания вопрос с количеством донорской крови на городской станции переливания.

Ранее городские СМИ сообщали, что кровь для академии требуется в срочном порядке, преимущественно с отрицательной группой. Издания ссылались на Telegram-канал ВМА, однако оригинальный пост с информацией о недостатке крови там уже удален.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...