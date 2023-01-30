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обновлено 15:36

Первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов прокомментировал перечисление налогов на счет в Тульскую область

От предпринимателей Удмуртии стали поступать вопросы, касающиеся перечисления всех налоговых платежей на Единый казначейский счет в Тульской области, рассказал в Telegram первый вице-премьер Константин Сунцов. По его словам, данное нововведение касается всей страны.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это связано с тем, что с 1 января все перешли на единый налоговый счет, из-за чего поменялись реквизиты по уплате налогов. Ну, а почему Тула? Так решило Федеральное Казначейство. Но потом все перечисленное от нас возвращается на баланс Удмуртии»,— рассказал господин Сунцов.


Как уточнили в пресс-службе управления ФНС по республике, изменение вступило в силу с 1 января 2023 года. При этом учет начислений, уплаченных сумм налогов и расчет имущественных налогов, а также личный прием ведут налоговые органы по месту проживания или нахождения налогоплательщика.

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