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В Башкирии утвердили субсидии для создания станций зарядки электроавтомобилей

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления субсидий для предпринимателей, которые могут покрыть часть затрат на инвестпроекты по строительству станций для зарядки электромобилей. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Средства будут выделены из республиканского бюджета, а распределять субсидии поручено министерству промышленности, энергетики и инноваций Башкирии, говорится в документе. Предприниматель может компенсировать не более 2,7 млн руб., из которых 1,8 млн руб. — за закупку оборудования и 900 тыс. руб. за его присоединение к электросетям.

Для получения субсидии энергозаправка, установленная в Башкирии, должна быть размещена на автодороге регионального или федерального значения, дополнена объектом дорожного сервиса с точкой питания и туалетом. В городе заправка должна содержать парковочные места минимум для двух автомобилей. Вне города зарядная инфраструктура размещается на территориях торговых, музейных или спортивных комплексов с парковочными местами.

Карина Мамаева

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