В Уфе на строительство улиц Архитектора Рехмукова и Гареева направят 232 млн рублей

В текущем году в Уфе начнутся работы по строительству улиц Архитектора Рехмукова и Гареева. Новые дороги обеспечат проезд к Центру спортивной борьбы, который построят к 450-летию Уфы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили «Ъ-Уфа», что на строительство улицы Архитектора Рехмукова протяженностью 456,9 м будет потрачено 114 млн руб., а улицы Гареева, длиной 492,7 м — 118 млн руб. После завершения подготовки конкурсной документации будет определен подрядчик.

Согласно проекту, на улицах будут построены двухполосные дороги с тротуарами шириной по три метра с каждой стороны и установлены дорожные знаки, светофоры. Также подрядчик переустроит сети водоснабжения, газоснабжения, построит ливневую канализацию, сети связи, модернизируют наружное освещение и автобусную остановку на улице Комсомольской, примыкающую к улице Архитектора Рехмукова. Завершить работы планируется в 2023-2024 годах.

Карина Мамаева

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