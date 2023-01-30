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В Пугачеве директора ООО признали виновным в уклонении от уплаты налогов

Директор пугачевского ООО «Интертехника» Юрий Мазуркевич оштрафоваг за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Пугачевский районный суд признал, что у организации по состоянию на май 2021 года образовалась недоимка по налогам в размере более семи млн руб. Директор ООО организовал взаиморасчеты с партнерами через счета третьих лиц. По мнению суда и следствия, имея реальную возможность погасить долг по налогам, фигурант уголовного дела с июля 2021 по март 2022 года сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

На имущество Юрия Мазуркевича был наложен арест в сумме более семи млн руб.

Директор ООО «Интертехника» приговорен к штрафу в размере 250 тыс. руб.

Марина Ковалева

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