ВС Башкирии рассмотрит жалобу участников нападения на Ильдара Юмагулова

Верховный суд Башкирии назначил на 2 февраля рассмотрение апелляционных жалоб Максима Афонькина, Сергея Львова, Николая Николаева и Радмира Тагирова, которые были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

В апреле 2021 года в Баймаке был жестоко избит экоактивист Ильдар Юмагулов, выступавший против незаконной золотодобычи в Зауралье. На скамье подсудимых оказались пятеро (еще и Тимур Сынгизов). В сентябре прошлого года Баймакский районный суд отправил всех обвиняемых в колонию строгого режима на срок от одного года и девяти месяцев до пяти лет и двух месяцев (санкция по статье предусматривает до 12 лет лишения свободы). Также обвиняемые должны выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда на общую сумму 800 тыс. руб. Наименьший срок получил Тимур Сынгизов. Он, по информации райсуда, не подавал жалобу на приговор.

Радмир Тагиров был признан судом виновным в пособничестве и подстрекательстве, а Тимур Сынгизов — в пособничестве.

Помимо обвиняемых обжаловал приговор потерпевший. Прокурор Баймакского района также подал апелляционное представление.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте