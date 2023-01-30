Депутат Госдумы предложила присвоить казанской больнице имя Марата Садыкова

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова предложила присвоить казанской горбольнице №7 имя министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, который скончался в минувшее воскресенье. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Предлагаю увековечить память и присвоить ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани имя М.Н.Садыкова. И сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат», — отметила госпожа Ларионова.

Также она выразила соболезнования родным и близким Марата Садыкова.

Напомним, господин Садыков скончался в 53-летнем возрасте. Сегодня в Приволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма прошла церемония прощания с министром. Позже его похоронили на кладбище в Мирном.

"Ъ-Казань"