Кубань заняла третье место в России по количеству запросов персонального кредитного рейтинга

Самую высокую активность по контролю за персональным кредитным рейтингом (ПКР) в 2022 году продемонстрировали жители пяти регионов, включая Краснодарский край, Москву и Московскую область.Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

За год жители Кубани запросили в НБКИ 334,8 тыс. ПКР.

Всего по данным НБКИ, в минувшем году российским гражданам предоставено более 11,1 млн персональных кредитных рейтингов. 61% российских заемщиков имеют средний, высокий и очень высокий уровень кредитоспособности (150–999 баллов), у остальных - менее 150 баллов.

Граждане запрашивают ПКР в НБКИ для оценки собственного уровня кредитоспособности и самостоятельной оценки возможностей получения нового кредита. Чем выше значение ПКР — тем выше вероятность одобрения кредитной заявки и лучше условия кредитования.

Екатерина Мухамедова

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