Грузовой терминал на станции Безымянка увеличил переработку грузов на 35%

Грузовой терминал на станции Безымянка в Самаре в 2022 году увеличил переработку грузов на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

На инфраструктуре грузового терминала станции Безымянка обработано более 274 тысяч т грузов. Переработка крупнотоннажных контейнеров была увеличена на 19% к уровню 2021 года (206,6 тыс. т), тяжеловесных грузов – в 2,4 раза (67,1 тыс. т). На четверть выросло количество отправляемых контейнерных поездов. Формируются составы, следующие в Китай через пограничные переходы Забайкальск и Владивосток.

В текущем году на станции Безымянка запланирован ремонт терминально-складской инфраструктуры, а также расширение территории с организацией склада и зоны таможенного контроля для переработки тарно-штучных грузов.

Андрей Сазонов