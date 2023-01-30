Паспорт РФ в Петербурге вручили 92-летней пенсионерке из Одессы

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга вручили российский паспорт 92-летней гражданке Украины Людмиле Мосаловой, которая переехала в город из Одессы в 2022 году. Она родилась во Владимирской области и встретила Великую Отечественную войну в 10 лет, за что получила звание «Труженик тыла», сообщили в пресс-службе ведомства.

Всю взрослую жизнь госпожа Мосалова проработала в сфере образования, в 1982 году ее пригласили в Одесский университет. За получением российского паспорта она обратилась в миграционную службу в конце декабря 2022 года.

«Сотрудники полиции лично выехали по месту проживания почетной заявительницы, где поздравили ее с 79-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и вручили ей паспорт гражданина Российской Федерации»,— рассказали в пресс-службе главка.

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