Греция и Кипр потеряли 80–90% российских туристов в 2022 году

За год турпоток в Грецию упал на 83%, на Кипр — на 91,3%. В целом страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90% российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным Банка Греции, в стране за три квартала 2022 года насчитали 31 тыс. прибытий россиян. По предварительным данным, за весь 2022 год Грецию посетили максимум 40 тыс. туристов из России. Это на 83% меньше, чем в 2021 году, и на 94,8% меньше, чем в 2019-м. Лидерами по турпотоку в Грецию в 2022 году стали Великобритания (3,8 млн), Германия (3,6 млн), Франция (1,5 млн).

По Кипру доступна годовая статистика. За весь 2022 год в республике зафиксировали 45 303 прибытия граждан России, что на 91,3% меньше, чем в 2021 году, и на 94,2% меньше, чем в 2019-м. В 2022 году лидерами по прибытиям на Кипр стали Великобритания (1,2 млн), Израиль (277 тыс.) и Германия (192 тыс.).

Непризнанный Северный Кипр в 2022 году посетили на 173% больше туристов (со 102 тыс. в 2021 году до 281 тыс. в 2022 году). Лидерами по иностранному турпотоку (не считая Турцию) стали Россия (32 442 туриста), Иран (31 450), Германия (27 800) и Великобритания (24 167).

Дарья Эрозбек