Voyah Free получил версию с увеличенным запасом хода

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, анонсировала новую модификацию электрического кроссовера Free — исполнение EVR с увеличенным запасом хода.
Voyah Free EVR
Фото: Voyah
Полноприводный кроссовер предложен в варианте, оснащенном двумя электромоторами суммарной мощностью 694 л.с. и батареей на 33 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 104 км. Автономность до 675 км увеличена за счет 108-сильного электромотора, выполняющего роль генератора для зарядки аккумулятора.
Стоимость Voyah Free EVR составит 7,2 млн руб. Продажами модели занимаются более 16 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске.