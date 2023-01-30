Voyah Free получил версию с увеличенным запасом хода

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, анонсировала новую модификацию электрического кроссовера Free — исполнение EVR с увеличенным запасом хода.

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Фото: Voyah Voyah Free EVR

Фото: Voyah

Полноприводный кроссовер предложен в варианте, оснащенном двумя электромоторами суммарной мощностью 694 л.с. и батареей на 33 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 104 км. Автономность до 675 км увеличена за счет 108-сильного электромотора, выполняющего роль генератора для зарядки аккумулятора.

Стоимость Voyah Free EVR составит 7,2 млн руб. Продажами модели занимаются более 16 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске.

Максим Вершинин