Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, за сколько и для чего актриса и модель приобрела крест с аметистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

18 января с аукциона Sotheby’s с громким названием Royal & Noble («Королевские и аристократические») продали колье с крестом, созданное в 1920-х на тот момент придворным ювелиром — домом Garrard. Принадлежало оно Наиму Атталле, который купил его в 1980-х годах. Приобрела его с аукциона за 163,8 тыс. фунтов стерлингов Ким Кардашьян. Более всего, думаю, ей приглянулось в колье то, что самый знаменитый выход с украшением в свет связан с принцессой Дианой. Она надела его в 1987-м.

Глава ювелирного отдела Sotheby's London Кристиан Споффорт еще до аукциона говорил: «Украшения, принадлежавшие покойной принцессе Диане или носившиеся ею, очень редко появляются на рынке, особенно такие, как крест Атталла, который отличается красочностью, смелостью и неповторимостью. В какой-то степени этот необычный кулон символизирует растущую уверенность принцессы в себе при выборе одежды и украшений в тот конкретный момент ее жизни».

Удивляться тому, что крест купила Ким Кардашьян, не стоит — за последние несколько лет она выходила в свет в исключительных винтажных вещах с выдающимся провенансом. Так, на Met Gala 2022 она появилась в платье Мерилин Монро — том самом, в котором та исполняла Кеннеди песню «С днем рождения, мистер Президент». Кроме того, Ким — обладательница внушительной коллекции платьев середины 90-х годов от Жан-Поля Готье, Аззедина Алайи, Тьерри Мюглера, Версаче и Александра Маккуина.

Как говорится в статье Sotheby’s, эта коллекция и покупка креста вполне могут быть связаны. Ведь когда в конце 1980-х Диана надела его с платьем Catherine Walker в тюдоровском стиле, она опередила одну из главных тенденций 90-х годов — аксессуары в виде больших крестов. Они были у Лакруа, Шанель, Готье, Версаче и других. Так или иначе, с нетерпением ждем светский выход Кардашьян в кресте с аметистами.