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Коммерсантъ FM
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«Нужно было показать, что летящие на ветер тысячи ни о чем»

Петр Воронков — о купеческих развлечениях

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, на что состоятельные люди тратили деньги, в частности, о том, как появился Дом дурака на Воздвиженке.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Сегодня отправляемся в мир купеческих забав и развлечений. Конечно, большинство из них было направлено на то, чтобы потратить кучу денег и уже этим удивить окружающих. Вот, к примеру, на еду толстосумы расходовали и так приличные суммы, а уж когда загул, тут хоть святых выноси. В московском купеческом клубе даже поросята от Тестова стоили каких-то безумных денег. Потому что для клуба он выращивал их сам — холил, лелеял, подвязывал ноги, чтобы парась вдруг «с жирку не взбрыкнул».

И если дворяне, те, кто пока еще не разорился, заказывали кухню французскую, то купечество в своем клубе подчеркнуто упирало на старинные русские блюда: «стерляжья уха; двухаршинные осетры; белуга в рассоле; "банкетная телятина"; белая, как сливки, индюшка, откормленная грецкими орехами; "пополамные расстегаи" из стерляди и налимьих печенок». Ну и шампанское дорогущее десятками литров. В общем, необходимо было показать, что все эти тысячи, летящие на ветер, как бы ни о чем.

Когда Арсения Морозова, брата мецената Саввы, архитектор спросил, в каком стиле строить ему особняк, тот ответил: строй во всех, денег хватит! На самом деле это, конечно, была бравада — Арсений специально путешествовал по Италии, Португалии и югу Франции, изучал архитектуру тамошних вилл и палаццо. Однако когда дом в Москве был готов, матушка Арсения заявила сыну: «Раньше одна я знала, что ты дурак, теперь вся Москва будет знать!». Ее мнение о чудном доме тогда разделяла большая половина города.

А сегодня Дом дурака на Воздвиженке, как прозвали его в народе, один из самых красивых особняков столицы — объект культурного наследия РФ. Но бравада все равно была во главе угла. Арсений скончался после нелепейшего случая: поспорил с приятелем, что выстрелит себе в ногу и благодаря эзотерическим техникам Мазырина не почувствует боли. Мазырин — это, кстати, его друг, архитектор знаменитого дома. Спор Арсений Морозов выиграл, но умер от гангрены, так как отказался снимать сапог, еще раз доказывая, что ему не больно.

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