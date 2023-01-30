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обновлено 15:09

Участок на месте дома с Есениным может стать площадкой под КРТ

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края совместно с региональной инспекцией государственного строительного надзора и ООО «ЭкоИнвест» прорабатывают вопрос комплексного развития территории (КРТ), ограниченной улицами Куйбышева, Луначарского и Пушкина. Как сообщает пресс-служба минимущества, в рамках КРТ предполагается провести реновацию земельных участков общей площадью 3,3 га. Памятники архитектуры, расположенные на пересечении улиц Пушкина и Луначарского, будут учтены в проекте и, сохранив свой существующий облик, станут компонентой при разработке концепции застройки. После того как концепция будет отработана и согласована с инспекцией, вопрос будет вынесен на градостроительный совет.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Директор и учредитель ООО «ЭкоИнвест» Дмитрий Вдовин не стал раскрывать подробности проекта. В беседе с «Ъ-Прикамье» предприниматель сообщил, что переговоры ведутся, но говорить о проекте пока рано.

На участке, который планируется подвергнуть КРТ, ранее находился недостроенный из-за проблем с финансированием корпус Пермской медицинской академии (сейчас ПГМУ). Объект был больше известен как «дом с Есениным»: в 2009 году пермский стрит-арт-художник Александр Жунев нарисовал на нем граффити-портрет поэта Сергея Есенина. С 2011 года участок под зданием принадлежит ООО «ЭкоИнвест». В компании планировали реализовать на ул. Луначарского, 87, проект высотной жилой застройки, но этому помешали введенные ограничения по высоте строительства в центре Перми (не более 20 м, шесть этажей). В 2015 году владелец площадки пытался снять на своем участке эти ограничения, но комиссия по ПЗЗ отказала компании. Отказ мотивировали ограничением высотности, связанным с зоной охраны объектов культурного наследия. Летом 2017 года здание с портретом Есенина снесли, сейчас на этом месте находится парковка. В мае 2022 года стало известно, что «ЭкоИнвест» вновь разрабатывает концепцию жилой застройки своего участка.

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