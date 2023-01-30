Бывшего главу Феодосии взяли под стражу из-за превышения полномочий

Бывшего главу Феодосии Андрея Лебедева заключили под стражу на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает «Крым Информ» со ссылкой на Феодосийский городской суд Крыма.

Сообщается, что экс-мэр проходит по делу, возбужденному по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По данным различных источников, бывший глава администрации Феодосии якобы может быть связан с незаконной продажей алкоголя.

В июле 2022 года Андрей Лебедев ушел с поста мэра по собственному желанию после встречи с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым. Отмечалось, что чиновник не смог выполнить взятые на себя обязательства по устранению выявленных в городе недостатков. Администрацию курорта Андрей Лебедев возглавлял с 2021 года.

Анастасия Донскова

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