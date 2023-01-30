Зарабатывать 50-100 тыс. рублей в месяц хотели бы 44% опрошенных жителей ЮФО

Из тысячи опрошенных жителей Южного федерального округа 44% рассчитывают на доход в размере 50-100 тыс. руб. в месяц в 2023 году, сообщает пресс-служба банка «Открытие».

По данным финансовой организации, в январе текущего года банк совместно с СК «Росгосстрах» провел опрос среди жителей регионов ЮФО о желаемом размере ежемесячного дохода в 2023 году. В исследовании участвовали люди в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением выше 100 тыс. человек.

Опрос показал, что доход в размере 30 тыс. руб. в месяц, не устроил никого из респондентов. В новом году 19% опрошенных хотят зарабатывать 30-50 тыс. руб. На доход в размере 100-150 тыс. рублей рассчитывают 24% южан. Также 6% опрошенных готовы получать доход 150-200 тыс. руб., 8% — свыше 200 тыс. руб.

Анастасия Назарова