Уволенная преподаватель ВШЭ подала новый иск в суд

Бывший преподаватель Пермского филиала Высшей школы экономики Динара Гагарина требует признать незаконным увольнение с должности заведующей кафедрой гуманитарных наук. Как сообщает ProPerm.ru, соответствующий иск подан адвокатом Сергеем Трутневым, представляющим интересы госпожи Гагариной. По словам защитника, он обжалует и недавнее постановление Мотовилихинского суда, признавшего законным увольнение госпожи Гагариной с поста декана социально-гуманитарного факультета Вышки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Динары Гагариной Фото: соцсеть Динары Гагариной

Проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. После ее постов в соцсетях с критикой специальной военной операции (СВО) России на Украине ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках». Руководство вуза особенно подчеркивало, что в постах преподавателя, которые читали в том числе и учащиеся, использовалась нецензурная лексика.

Затем на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях. Директор филиала НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина сообщила «Ъ-Прикамье», что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза.

В начале декабря 2022 года госпожу Гагарину уволили с должности доцента. После этого она обратилась в Мотовилихинский суд Перми, требуя признать увольнение незаконным.