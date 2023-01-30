Опрокинувшийся мусоровоз перекрыл трассу между Новороссийском и Геленджиком

На трассе М4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком опрокинулся грузовик с мусором, перекрыв одну из двух полос проезжей части. В результате ДТП проезд по федеральной автотрассе частично затруднен, сообщили в Госавтоинспекции Новороссийска.
«В связи с опрокидыванием специального транспортного средства затруднен проезд. Сотрудники ГИБДД осуществляют распорядительно-регулировочные функции. Будьте внимательны и осторожны»,— говорится в сообщении.
Перевернутый грузовой автомобиль принадлежит компании «ЭкоЮг». О пострадавших не сообщается.
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