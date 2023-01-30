Работы по строительству яхтенной марины в Геленджике завершили на пяти причалах

Основные работы по строительству яхтенной марины в Геленджике застройщик ГК «Стройгаз» завершил на пяти причалах на южном и северном молах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

К настоящему времени северный мол готов на 74%, южный — на 100%. Причалы позволят защитить акваторию марины от волн. Также завершилась установка судоподъемного сооружения и оборудования спуска катеров на воду. Завершена насыпь искусственного земельного участка площадью почти 1 га, на котором будет расположена инфраструктура объекта.

«Для того чтобы суда могли беспрепятственно пользоваться новым объектом, ведутся работы по дноуглублению акватории марины и пассажирского района»,— говорится в сообщении.

Общий объем дноуглубительных работ составит 325 тыс. куб. м. Самая глубокая отметка достигнет -7,5 м. Общая протяженность берегоукрепительных работ составит 517,3 м. Завершение строительства запланировано на лето 2023 года.

Новая яхтенная марина позволит повысить туристическую привлекательность города, улучшить экономику и качество жизни населения, отметили в компании.

Анастасия Донскова

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