В феврале из Самары в Уфу и Екатеринбург отправится двухэтажный туристический поезд

Двухэтажный туристический поезд в Уфу и Екатеринбург отправится с железнодорожного вокзала Самары 23 февраля текущего года. Участники тура за четыре дня познакомятся с достопримечательностями и кухней каждого региона. Об этом сообщает пресс-центр Куйбышевской железной дороги.

Путешествие начнется с посещения Уфы, в которой туристов ждут экскурсия по Национальному музею Республики Башкортостан, выступление лучников и кураистов и башкирские угощения. Затем поезд проследует в Екатеринбург, в котором гостям предоставят на выбор разные экскурсионные программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Одна из них предусматривает путешествие на ретропоезде на паровозной тяге «Уральский экспресс» к Музейному комплексу военной и гражданской техники в Верхней Пышме. Вагоны ретропоезда стилизованы под эпоху начала XX века.

На станции «Шувакиш» на участке пути без электричества к поезду прицепят паровоз для продолжения путешествия на паровой тяге. Туристам предложат ознакомиться с работой локомотивной бригады и сфотографироваться на фоне паровоза, воссозданного вокзала и платформы в историческом стиле. После этого пройдет вечерняя экскурсия по Екатеринбургу.

Другая экскурсионная программа по Екатеринбургу включает визит в монастырский комплекс на Ганиной Яме, музейный комплекс военной и гражданской техники и экспозицию камней и минералов в галерее «Главный проспект». Для школьников организуют специальную экскурсионную программу в регионах и интерактивно-познавательную программу в пути следования.

Георгий Портнов