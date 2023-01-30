Главу Минздрава Татарстана похоронили в казанском поселке Мирный

Министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова похоронили в казанском поселке Мирный.

Церемония прощания с господином Садыковым прошла в казанском международном информационном центре Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Ее участниками стали глава Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, госсоветник республики Минтимер Шаймиев и другие.

Напомним, министр скончался накануне в 53-летнем возрасте. По предварительным данным, причиной трагедии стала остановка сердца.

"Ъ-Казань"