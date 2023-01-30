В Рыбинске мигранты незаконно производили табачные изделия

В Рыбинске Ярославской области сотрудники полиции пресекли деятельность незаконного цеха по производству табачных изделий, в котором работали нелегальные мигранты. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Цех располагался в здании бывшей пилорамы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

«В здании полицейские обнаружили две производственные линии для изготовления и упаковки сигарет. Также были изъяты акцизные марки, рулоны сигаретной бумаги, фильтры, коробки с табаком, другие расходные материалы и автотранспорт, предположительно используемый в противоправных целях», — рассказала Ирина Волк.

По данным МВД, мигранты, в том числе несовершеннолетние, жили в антисанитарных условиях. Суд принял решение об их выдворении за нарушение миграционного законодательства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По факту незаконного производства табачной продукции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вероника Макарова