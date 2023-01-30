УКВЗ поставил в Новокузнецк 12 трамваев за 880 млн рублей

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») исполнил контракт на поставку 12 новых трамваев в Новокузнецк. Об этом сообщают в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

В июле прошлого года администрация Новокузнецка заключила с УКВЗ контракт стоимостью 879,4 млн руб. на поставку 12 односекционных трамваев. Начальная цена торгов составила 888,2 млн руб. В рамках контракта завод изготовил вагоны модели 71-623-04.01. Эти трамваи имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров. В вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, салон оборудован системой кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.