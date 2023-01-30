Экс-депутат заксобрания возглавил совет ветеранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Валентин Костылев возглавил объединенный совет ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Как сообщает корпоративное издание предприятия «Пермская нефть», за его кандидатуру единогласно проголосовали все члены совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня на учете совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоят более 2,7 тыс. бывших работников предприятия. Советы ветеранов нефтедобытчиков работают в Перми, Полазне, Осе, Кунгуре, Чернушке и Краснокамске.

Валентин Костылев начал трудовую деятельность в 1977 году помощником бурильщика в Чернушинском УБР ПО «Пермнефть». В 1988 году был избран председателем профкома этой организации, в 1995-м стал председателем профкома НГДУ «Чернушканефть». С 2002 по 2018 год возглавлял объединенную первичную профсоюзную организацию «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». В 2016 году был избран депутатом регионального заксобрания от партии «Единая Россия», в новый созыв в 2021 году избираться не стал.