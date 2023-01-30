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Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство незнакомца в 1999 году

В Удмуртии перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве 22-летней давности (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, на момент преступления мужчине было 19 лет.

По версии следствия, трагедия произошла летом 1999 года в столице Удмуртии. Мужчина и ранее ему незнакомый 23-летний молодой человек поссорились из-за поведения последнего. В ходе конфликта обвиняемый нанес несколько ударов ножом потерпевшему.

Раскрыть преступление позволили новые научные и технические возможности производства судебных экспертиз, а также проведенные оперативно-розыскные мероприятия.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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