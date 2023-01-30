Стоимость проезда в автобусах Томска вырастет на три рубля

Власти Томска приняли решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Новые ставки будут действовать с 1 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно сообщению официального сайта мэрии, стоимость проезда в автобусах составит 27 руб. (для пенсионеров – 24 руб.). Вечерний тариф останется прежним – 30 руб. В настоящее время стоимость проезда составляет 24 руб. (для пенсионеров – 21 руб.).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее в Томске перевозчики предложили с начала 2023 года поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 28 руб. днем и 35 руб. после 21:00. Тогда мэрия решила оставить тарифы без изменений в январе и за это время дополнительно изучить вопрос.

«Заявленный на встрече с общественниками якобы обоснованный тариф в 30 рублей – это, на мой взгляд, чересчур. Перевозки, как бы не хотели предприниматели другого, это бизнес с социальным уклоном, и, подписывая договор, они это понимали»,– объяснил решение городских властей и. о. мэра Михаил Ратнер.

Тариф в трамваях и троллейбусах с 1 февраля вырастет на 1 руб. – до 25 руб. (для пенсионеров – до 20 руб.).

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Валерий Лавский