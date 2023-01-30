Комплексным развитием пригорода Анапы займется «РКС Девелопмент»

Администрация города-курорта Анапы и специализированный застройщик «Легис» (работает под управлением «РКС Девелопмент») подписали договор комплексного развития территории поселка Сукко, сообщает пресс-служба холдинга «РКС Девелопмент». Проект будет реализован на участке площадью около 50 га.

По данным компании-застройщика, в поселке Сукко, расположенном на расстоянии 15 км от Анапы, в настоящее время возводится вторая очередь жилого комплекса Holiday House, площадь жилой застройки – около 180 тыс. кв. м. Проект предполагает развитие дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры. В частности, застройщик отремонтирует и построит новые дороги общей протяженностью 5,7 км. Кроме того, на территории ЖК Holiday House в 2026 году будут построены детский сад, общеобразовательная школа, почтовое отделение и участок полиции.

ООО «РКС Девелопмент» – федеральный девелопер, работает на рынке с 2007 года, присутствует в шести регионах России, в том числе в Москве, Краснодарском крае, Астраханской, Тверской, Пензенской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Основатель компании – Игорь Сагирян, бенефициары – Станислав Сагирян и Марина Щербакова (через ООО «РКС Холдинг»).

Анна Перова, Краснодар