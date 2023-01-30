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Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск запустят 2 марта

Авиакомпания Nordwind (совместно с «Икаром») с 2 марта начнет летать по маршруту Нижний Новгород – Минск (Белоруссия). Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

Самолет будет вылетать из Нижнего Новгорода в 00:30 и прибывать в Минск в 02:40. Обратно рейс отправится в 03:40, прибытие в Стригино – в 05:35.

Стоимость билетов на ближайший рейс составляет от 6,3 тыс. руб. в одну сторону, указано на сайте перевозчика.

Последний раз из Нижнего Новгорода в Минска самолеты летали в 2021 году, рейсы обслуживала компания «Белавиа».

Анастасия Еремина

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