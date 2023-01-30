Банкир Виктор Иванов возглавил министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области

Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области назначен Виктор Иванов. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Виктор Иванов в 2002 году окончил Тамбовский госуниверситет имени Г.Р. Державина по специальности «Финансы и кредит». Карьеру сделал в банковской сфере. До перехода на государственную службу управлял дополнительным офисом «Тамбов» Мособлбанка. Кандидат экономических наук.

На посту и.о. министра Виктор Иванов сменил Ольгу Камневу. Она была начальником областного управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности, а после административной реформы возглавила региональное министерство экономической и инвестиционной политики.

Подробнее о переименовании администрации Тамбовской области в правительство читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Проверка на скромность».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте