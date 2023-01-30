Краевая комиссия по ГЧП одобрила заключение концессии о строительстве ледовой арены на Иве

Краевая межведомственная комиссия по взаимодействию в сфере ГЧП и реализации концессий рассмотрела предложение по заключению с ООО «Красная машина» концессионного соглашения о строительстве ледовой арены в микрорайоне Ива. Как следует из протокола заседания комиссии, по итогам обсуждения решено, что подписание соглашения с обществом возможно. Министерству экономического развития Прикамья совместно с региональными минспортом, минимуществом и минфином поручено в срок до 1 марта провести переговоры с компанией для обсуждения его условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

О планах построить ледовый спорткомплекс на Иве сообщалось еще в начале 2020 года. Объект входит в число приоритетных проектов краевых властей и приурочен к 300-летнему юбилею Перми. Предполагалось, что финансирование проекта будет осуществляться из федерального и краевого бюджетов, однако его реализация притормозилась из-за того, что для комплекса долго искали подходящую площадку и стоимость объекта за это время выросла. Осенью 2022 года стало известно, что комплекс решено построить с применением механизма концессии, но при этом все еще планируется привлечение бюджетных средств. Реализацию проекта власти региона поручили своей структуре — Фонду развития Пермского края (ФРПК, 100% в собственности краевого минимущества). Специально для этого ФРПК в ноябре учредил ООО «Красная машина».

Как сообщали в ФРПК, спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами на 250 мест, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях организуют учебно-тренировочный процесс, создадут условия для проведения городских соревнований. Площадь объекта составит около 9 тыс. кв. м.