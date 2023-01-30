Петербург стал самым предпочтительным местом у россиян для переезда

Россияне стали предпочитать Санкт-Петербург для переезда на постоянку, а не Москву. Это следует из результатов исследования сервиса «Зарплата.ру». Всего аналитики опросили 1 810 трудоустроенных мужчин и женщин от 25 до 55 лет.

Почти половина респондентов согласилась с тем, что в Петербурге их доходы могут серьезно вырасти. Это и является главной причиной для переезда. В остальном жители регионов не видят карьерного роста в своих родных местах. Из провинции в большие города готовы переехать 20% опрошенных. Из них 52% выбрали бы Петербург, а не Москву.

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