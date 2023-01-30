В Челябинской области возбудили дело по факту гибели на путях составителя поездов

В связи с гибелью сотрудника железной дороги на путях возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекших смерть человека. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Трагедия произошла утром 19 декабря прошлого года на территории автотранспортного предприятия. По версии следствия, на входной стрелке подъездного пути маневровый локомотив при движении смертельно ранил составителя поездов. Причинами столкновения стали нарушения ответственными лицами правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе расследования допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.