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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа 31 января запустит торги фьючерсами на валютную пару доллар-юань

Московская биржа 31 января запускает торги расчетными фьючерсными контрактами и опционами на пару доллар—юань. Лот нового контракта составит $1 тыс. Минимальный шаг цены — 0,001 пункта, стоимость шага цены — 1 юань.

В сообщении Мосбиржи сказано, что фьючерсы и опционы на валютную пару доллар—юань дополнят линейку инструментов на китайский юань на торговой площадке и расширят торговые возможности институциональных и розничных инвесторов. У участников внешнеэкономической деятельности появятся дополнительные способы хеджирования валютных рисков.

Участникам торгов и их клиентам будут доступны фьючерсы со сроком исполнения в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года. Ориентировочный размер гарантийного обеспечения составит 8% (около 6 тыс. руб.).

«В качестве цены исполнения фьючерса будет использоваться значение фиксинга USDCNYFIXME в день исполнения контракта. Фиксинг "доллар США- китайский юань" рассчитывается на основе сделок и заявок на сделки с данной валютной парой на Московской бирже»,— отмечает торговая площадка.

Дарья Эрозбек

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