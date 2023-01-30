В детсаде в Красноярском крае пожаловались на британские флаги

В детском саду №32 «Страна чудес» города Зеленогорска Красноярского края после скандала убрали государственную символику Великобритании. Об этом сообщил красноярский сайт NGS24.ru.

В детском саду используется билингвальная система, которая предполагает, что часть образовательного процесса осуществляется на английском языке. В рамках одного из занятий, в частности, на детские шкафчики были наклеены британские флаги. По словам матери одного из воспитанников, их не убрали спустя месяцы после мероприятия. Женщина утверждает, что ее стали оскорблять родители других детей после того, как она сделала соответствующее замечание.

Скандал дошел до руководства города с населением 54 тыс. человек. «В детском саду №32 возникли разногласия в подходах к образовательному процессу, сегодня провел совещание по этой теме. С руководителем управления образования Людмилой Парфенчиковой и заведующей детским садом Татьяной Ермишкиной обсудили не только подходы, которые используются именно в этом детском саду, но и ситуацию в дошкольном и школьном образовании в целом»,— сообщил 24 января в своем Telegram-канале мэр Зеленогорска Михаил Сперанский.

«Спасибо всем родителям, кто поддержал, просто словом, взглядом! Так круто, что вы любите "Страну чудес", ваш детский сад. Сегодня наш президент В. В. Путин встречался со студентами. И в разговоре тоже затронул отношение России к культуре других стран: "Пусть они живут без Чайковского, Россия не будет отменять культуру других стран". Хочется верить, что так и будет, что адекватность победит и наши дети будут развиваться и учиться, зная о том, что в мире есть разные культуры, но наша — родная и любимая»,— говорится в посте, размещенном на странице детсада в соцсети «ВКонтакте» 25 января.

Как сообщал «Ъ», в прошлом году в красноярской деревне Верхний Суэтук были изъяты для экспертизы изданные в Эстонии учебники, по которым там велось обучение местных этнических эстонцев.

Валерий Лавский, Новосибирск