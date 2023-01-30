Из Пулково начал летать регулярный авиарейс в Ереван

Авиакомпания Fly Arna запустила 29 января регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Ереваном, сообщила пресс-служба оператора аэропорта Пулково, компании «Воздушные ворота Северной столицы». Аэропорт стал пятым в маршрутной сети перевозчика в России.

Вылеты по маршруту будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Рейс обслуживает воздушное судно Airbus A320.

Сейчас Пулково и Ереван связывают также 14 регулярных рейсов авиакомпаний «Россия», Utair и FlyOne Armenia.

Fly Arna — авиаперевозчик-лоукостер из Армении. Маршрутная сеть компании включает Тбилиси, Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Петербурга в Баку начали летать прямые рейсы «Аэрофлота».

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