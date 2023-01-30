Проект переноса Ростовского порта на левый берег Дона будет готов к августу

Проектная документация для переноса мощностей АО «Ростовский порт» на левый берег Дона будет подготовлена в августе 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Контракт на разработку был заключен в прошлом году. Для функционирования порта необходимо построить административное здание для размещения контрольных органов.

«Морской порт не сможет вести полноценную деятельность без наличия на его территории пункта пропуска через государственную границу. Поэтому мы ждем от коллег из Росгранстроя полного понимания сложившейся ситуации и максимального взаимодействия», — пояснил глава министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Ранее сообщалось, что перенос мощностей порта необходим для строительства дороги вдоль набережной Дона. Согласно информации администрации Ростова, инвестиции в проект составят 1,2 млрд руб. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Анастасия Назарова