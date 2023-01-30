В Башкирии установят социальные доплаты медикам

В Башкирии планируют установить специальную социальную выплату медицинским и другим работникам медорганизаций, которые оказывают медпомощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, следует из проекта указа главы региона, опубликованного на сайте республиканского минздрава.

Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 14,5 тыс. руб. в зависимости от категории медработников и вида организации. Объем финансирования составит около 303 млн руб. ежегодно.

Так, врачам, к которым обращаются граждане по поводу заболеваний или с профилактической целью для первичной специализированной медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципу, или проводят диспансерное наблюдение граждан, будут выплачивать 14,5 тыс. руб., медсестрам — 6,5 тыс. руб., врачам психиатрической выездной бригады скорой помощи — 11,5 тыс. руб., фельдшерам и сестрам психиатрической выездной бригады — 7 тыс. руб., младшему медперсоналу психиатрической выездной бригады скорой помощи, а также медсестрам (фельдшерам) по приему вызовов психиатрической выездной бригады — 4,5 тыс. руб., водителям автомобилей скорой помощи — 12 тыс. руб.

Майя Иванова

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