Сломавшей ногу в скользком подземном переходе жительнице Волгограда присудили 100 тыс. рублей

С администрации Волгограда в пользу жительницы города взыскали компенсацию морального вреда, причиненного падением в подземном переходе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Истица сообщила в своем заявлении, что 30 декабря 2021 года она упала, поскользнувшись на оледеневшей плитке в подземном переходе на ул. Дзержинского, и получила закрытый перелом голени. Предупреждение о скользком покрытии в переходе отсутствовали. Пострадавшую госпитализировали, в больнице она пробыла до 19 января 2022 года, после чего еще два месяца находилась на амбулаторном лечении.

Женщина указала, что после травмы у нее сохраняется хромота.

Потерпевшая указала на неудовлетворительное состояние подземного перехода: с потолка капала вода, на плитке была наледь, которая не убиралась и не обрабатывалась песко-соляной смесью. Это стало причиной ее падения.

Заявительница просила взыскать с администрации Волгограда в свою пользу компенсацию морального вреда. Представитель администрации возражал против удовлетворения иска, указав на неосторожность истца.

Суд пришел к выводу, что причиной травмы истца стала наледь в подземном переходе, за которым должна следить администрация. .

С администрации Волгограда в пользу горожанки взыскали 100 тыс. руб. Ответчик обжаловал это решение, но Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта.

Марина Ковалева