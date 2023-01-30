Московская фирма потребовала разрыва энергосервисного контракта с Тихорецком на 157 млн рублей

Московская компания «БЛ Энерго» обратилась в суд за расторжением энергосервисного контракта на 157 млн руб. с администрацией Тихорецка. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Соответствующий иск принят к производству Арбитражным судом Краснодарского края.

Согласно данным сайта госзакупок, муниципальный контракт был заключен по итогам открытого конкурса в апреле 2020 года. Он предусматривает выполнение исполнителем мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности использования ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на территории Тихорецкого городского поселения.

В соответствии с условиями договора исполнитель должен получать 95% средств, полученных в результате экономии, 5% экономии — оставаться у заказчика. Базовым периодом потребления определено начало 2018 года. К 2028 году должна была быть достигнута экономия расходования электроэнергии на уровне 60% от потребления. В техзадании прописаны требования к осветительному оборудованию, которое должно было быть использовано в ходе мероприятий по энеросбережению.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «БЛ Энерго» зарегистрировано в Москве в 2019 году, занимается производством электромонтажных работ, по итогам 2021 года показало выручку свыше 110 млн руб., составивших годовой доход компании, при этом компания является ответчиком на общую сумму требований свыше 113 млн руб.

Выяснить причины обращения в суд «Ъ-Кубань» у истца не удалось. По телефонам фирмы, опубликованным в справочных системах, а также указанным в контракте, представителей фирмы не оказалось.

Заседание по делу назначено в Арбитражном суде Краснодарского края на 28 марта.

Михаил Волкодав

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