Путин на этой неделе посетит Волгоград с однодневным визитом

Президент Владимир Путин на текущей неделе приедет в Волгоград. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, поездка не продлится больше одного дня. В четверг, 2 февраля, отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.

«Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград»,— сообщил на брифинге господин Песков. Вместе с тем он не уточнил, когда именно президент посетит город, но заявил, что поездка будет однодневной.

Ранее сегодня, 30 января, несколько Telegram-каналов со ссылкой на журналиста Павла Зарубина сообщали, что Владимир Путин на следующей неделе проведет в Волгограде пять дней: с 30 января по 5 февраля. Однако в опубликованном журналистом анонсе о пятидневном пребывании главы государства в городе не сообщалось.

15 июля 2022 года Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве.

Анастасия Ларина