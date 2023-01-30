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Коммерсантъ FM
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В России отзывают 8,3 тыс. автомобилей Lexus из-за риска утечки топлива

Компания Toyota отзывает в России 8,3 тыс. автомобилей Lexus, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали проданные с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года седаны GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, а также купе RC 200T, RC 350, RC-F.

Как отмечает Росстандарт, на указанных машинах существует риск растрескивания вентиляционной трубки топливного бака, что может привести к утечке топлива и возможному возгоранию автомобиля.

Для устранения проблемы официальные дилеры Lexus проведут замену вентиляционной трубки топливного бака в сборе. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Максим Вершинин

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