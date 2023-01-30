В Татарстане мужчину обвинили в убийстве сотрудницы кредитного учреждения

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 54-летнего жителя Марий Эл. Его обвиняют в убийстве сотрудницы организации, оказывающей услуги по получению кредитов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что в конце прошлого года обвиняемый вместе с сожительницей приехал в кредитное учреждение и заплатил 100 тыс. руб.,однако после рассмотрения заявки кредитором было отказано в выдаче кредита. Мужчина захотел вернуть средства, но ему отказали.

В дальнейшем, как считает следствие, обвиняемый проследил за сотрудницей учреждения и во время ее возвращения домой он много раз ударил ее молотком по голове, а затем скрылся с места ЧП. В результате потерпевшая скончалась в больнице, а задержанный уехал в Марий Эл.

Вину обвиняемый признал. Сейчас он находится под арестом.

"Ъ-Казань"