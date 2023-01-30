Больше 316 тысяч кубометров лесопродукции вывезли из Удмуртии в 2022 году

За 2022 год из Удмуртии экспортировали 106 тыс. куб. м лесопродукции. Продукцию из региона направили в 33 государства, среди которых Китай, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Еще 210,8 тыс. куб. м лесопродукции отгрузили за пределы региона по территории России. Наибольшее количество продукции направили в Марий Эл, Пермский край, Астраханскую область, Татарстан и Нижегородскую область.

В основном из Удмуртии вывозят круглый лес, пиломатериалы, стойки, крепежный реквизит, изделия из древесины. Кроме этого отправлено 7,69 тыс. куб. м березового шпона в Белоруссию, Польшу, Сербию, Азербайджан, КНР, Иран, Узбекистан, Турцию, Италию и Казахстан.