В Екатеринбурге напротив ТЦ «Карнавал» летом откроется отель под управлением IFK Hotel Management

В Екатеринбурге летом планируют открыть «Екатеринбург Конгресс Отель» на ул. Бебеля, 59 (напротив ТРЦ «Карнавал»), который хотели сдать еще в 2015 году. Операционным управлением объекта займется IFK Hotel Management (управляет отелями Tulip Inn и Golden Tulip Inn в Сочи). Как указано на сайте компании, договор об управлении был подписал в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ifk-hm.com Фото: ifk-hm.com

По данным компании, четырехзвездочный конгресс-отель должен увеличить емкость гостиничного рынка Екатеринбурга на 210 номеров. В отеле будет работать ресторан, два бара и конференц-центр площадью 1,2 тыс. кв. м. «Гостиница изначально проектировалась и строилась по международным техническим стандартам, а наша компания вела техническое сопровождение проекта. Думаю, это будет один из лучших отелей в городе в своем сегменте»,— рассказал управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов.

Напомним, строительством гостиницы занималась компания близкая к основателям «Таганского ряда». Как писал портал 66.ру, оперативное управление должна была взять на себя американская сеть Ramada Encore. Сроки сдачи гостиницы сдвигали несколько раз.

Мария Игнатова

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