Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«С бедной Иртыру проводили жутковатые манипуляции»

Дмитрий Буткевич — о решении египтологов больше не использовать слово «мумия»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему лидирующие мировые институции выступили против дегуманизации древних останков и решили защитить права «бывших людей».

Фото: Amr Nabil / AP

Фото: Amr Nabil / AP

Британцы вносят кардинальные изменения в музейное дело. Отныне употребление термина «мумия» запрещено в лондонском Британском музее, Национальных музеях Шотландии в Эдинбурге и в Музее Великого Севера (Музей Хэнкока), который находится в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

Все три лидирующих институции в области египтологии приняли решение прекратить использование слова «mummy» — «мумия» в рамках более широкого подхода к описанию, маркировке и представлению экспонатов. Теперь будут использовать словосочетание «mummified person» — «мумифицированный человек».

Пресс-секретарь Национальных музеев Шотландии заявила: «Слово "мумия" не является неправильным, но оно — dehumanizing — бесчеловечно, в то время как использование термина «мумифицированный человек» побуждает наших посетителей думать об индивиде».

Причиной такой терминологической революции в области языка описания экспонатов основных египетских артефактов лежит в русле продолжающегося пересмотра колониального наследия в целом. И вдохновляется примерами ужасающего обращения с мумиями в прошлом.

Собственно, Музей Хэнкока, обладающий останками мумифицированной женщины 22-й династии (900 год до нашей эры), найденной в 1789 году и названной Иртыру (Irtyru), и выступил инициатором изменения отношения к мумиям. С бедной Иртыру проводили жутковатые на нынешний вкус манипуляции: на одной из «unwrapping parties» — «вечеринок разворачивания» — мумию разбинтовывали на глазах у зрителей, купивших билеты. Это привело, кстати, ко множеству легенд и киноблокбастеров, связанных с «местью древних людей».

«Большой болт и кольцо были прикреплены к черепу, чтобы ее можно было повесить вертикально. При этом в позвоночник Иртыру вставили большую металлическую скобу, которая прикрепила ее к балкам гроба», — так описывают измывательства над реликвией. Отныне права «бывших людей» соблюдаются в британском музейном деле более тщательно. Интересно, остальной мир последует за этим трендом?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...