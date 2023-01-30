«С бедной Иртыру проводили жутковатые манипуляции»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему лидирующие мировые институции выступили против дегуманизации древних останков и решили защитить права «бывших людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Nabil / AP Фото: Amr Nabil / AP

Британцы вносят кардинальные изменения в музейное дело. Отныне употребление термина «мумия» запрещено в лондонском Британском музее, Национальных музеях Шотландии в Эдинбурге и в Музее Великого Севера (Музей Хэнкока), который находится в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

Все три лидирующих институции в области египтологии приняли решение прекратить использование слова «mummy» — «мумия» в рамках более широкого подхода к описанию, маркировке и представлению экспонатов. Теперь будут использовать словосочетание «mummified person» — «мумифицированный человек».

Пресс-секретарь Национальных музеев Шотландии заявила: «Слово "мумия" не является неправильным, но оно — dehumanizing — бесчеловечно, в то время как использование термина «мумифицированный человек» побуждает наших посетителей думать об индивиде».

Причиной такой терминологической революции в области языка описания экспонатов основных египетских артефактов лежит в русле продолжающегося пересмотра колониального наследия в целом. И вдохновляется примерами ужасающего обращения с мумиями в прошлом.

Собственно, Музей Хэнкока, обладающий останками мумифицированной женщины 22-й династии (900 год до нашей эры), найденной в 1789 году и названной Иртыру (Irtyru), и выступил инициатором изменения отношения к мумиям. С бедной Иртыру проводили жутковатые на нынешний вкус манипуляции: на одной из «unwrapping parties» — «вечеринок разворачивания» — мумию разбинтовывали на глазах у зрителей, купивших билеты. Это привело, кстати, ко множеству легенд и киноблокбастеров, связанных с «местью древних людей».

«Большой болт и кольцо были прикреплены к черепу, чтобы ее можно было повесить вертикально. При этом в позвоночник Иртыру вставили большую металлическую скобу, которая прикрепила ее к балкам гроба», — так описывают измывательства над реликвией. Отныне права «бывших людей» соблюдаются в британском музейном деле более тщательно. Интересно, остальной мир последует за этим трендом?