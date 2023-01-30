Пермьстат: долги по зарплате зафиксированы только в двух муниципалитетах края

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 января 2023 года составила 1,7 млн руб. Об этом сообщает Пермьстат.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации, занятые сбором, обработкой и утилизацией отходов. Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность, составила 42 человека. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 41,6 тыс. руб.

Долги по заработной платье отмечены только в Кудымкаре и Горнозаводском округе.