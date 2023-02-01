Стариков так и тянет к фастфуду

Печенья, чипсы, разного рода сухие закуски, сладкая газировка — все эти совершенно неполезные вещи обнаружили в рационе людей в возрасте от 50 до 80 лет ученые из Института политики и инноваций в здравоохранении Мичиганского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди женщин тяга к фастфуду проявляется сильнее, чем среди мужчин, показало исследование, особенно если женщине от 50 до 60 с небольшим лет. Толстые старики и старухи, а также те, у кого есть когнитивные проблемы, также гораздо чаще употребляют в пищу такого рода продукты. В исследовании участвовало 2163 старика. Ученые считают, что можно говорить о зависимости немолодых людей от фастфуда.

«Кажется, будто слово “зависимость” чересчур сильное для описания их влечения к нездоровой еде. Но в действительности в мозгу формируется столь же сильное влечение к фастфуду, особенно сладкому, крахмалистому и жирному, какое бывает у курильщиков к табаку или у пьяниц к алкоголю»,— сетует Эшли Геархардт, ассистент кафедры психологии Мичиганского университета. И продолжает: «Точно так же, как мы объясняем пьяницам и курильщикам природу и опасность их зависимости, мы должны объяснять людям, тянущимся к фастфуду, почему у них возникают нездоровые пищевые привычки и как перейти на более приемлемый с точки зрения медицины рацион».

Чтобы диагностировать влечение к фастфуду, ученые задавали 13 вопросов: были ли приступы желания съесть что-то в этом роде; как часто появляются такие приступы; что именно хочется съесть или выпить в такой момент. Выясняли также, насколько сильным было влечение, удавалось ли его остудить и представляет ли себе участник исследования ситуацию, при которой он не ест фастфуд.

В общей сложности удалось таким образом выявить 11 симптомов зависимости от фастфуда, а еще определить обстоятельства, при которых влечение возникает. Те же самые критерии используются при определении зависимости от алкоголя, табака и других веществ, вызывающих привыкание.

Самым частым оказался симптом острого желания наесться фастфуда. 24% опрошенных признались, что по крайней мере раз в неделю испытывают приступы такой силы, что не могут думать ни о чем другом. 19% сказали, что приступы случаются у них два-три раза в неделю и они не в состоянии справиться со своим желанием.

«Приходится констатировать, что людям нужна квалифицированная помощь, чтобы они могли отказаться от фастфуда, потому что дело в химических процессах, протекающих в мозгу. Мы же не задумываемся, когда идет речь о помощи в отказе от курения или алкоголя? Ну вот пора привыкать, что то же самое нужно и для отказа от фастфуда»,— уверен ассистент кафедры внутренних болезней Мичиганского медицинского университета Джеффри Куллгрен.

Вот некоторые данные мичиганских исследователей о том, какую зависимость от фастфуда демонстрируют разные группы участников опроса:

17% людей в возрасте 50–64 лет и 8% — 65–80 лет;

22% женщин 50–64 лет и 18% женщин 50–80 лет;

32% женщин, которые жалуются на плохое здоровье, и всего 14% таких мужчин;

45% женщин, считающих, что их ментальное здоровье пошатнулось, и 23% таких мужчин;

17% мужчин, которые считают, что у них избыточный вес, и всего 1% мужчин, кто этого не считает;

34% женщин, считающих себя толстыми, и всего 4% женщин, которые не считают;

51% женщин, которые говорят, что чувствуют себя одиноко, и 26% мужчин с такими же ощущениями.

По материалам статьи.

Ольга Грибова