В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) совместно с Институтом металлоорганической химии РАН разработали инновационный костнозамещающий материал для лечения переломов и опухолей костей. Он, как и природная кость, обладает неупорядоченными порами разного размера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полимер с антибиотиком Фото: Пресс-служюа программа «Приоритет 2030» Фото: Пресс-служюа программа «Приоритет 2030» Следующая фотография 1 / 2 Полимер с антибиотиком Фото: Пресс-служюа программа «Приоритет 2030» Фото: Пресс-служюа программа «Приоритет 2030»

Это принципиально важное отличие от существующих костнозамещающих материалов: эксперимент показал, что поры разного размера увеличивают приживаемость собственной кости к искусственному материалу. Кроме того, материал будет насыщен антибиотиком, позволяющим избежать развития инфекции после имплантации. По совокупности признаков аналогов такому материалу еще не существует.

Разработка представляет собой композитный материал, обладающий 70-процентной пористостью, а также системой открытых взаимосвязанных пор размером от 1 до 50 микрон. Это обеспечивает высокие адгезивные свойства (сцепление) поверхности материала и клеток человека, а также позволяет циркулировать газам и жидкостям внутри имплантируемых материалов.

Материал выглядит как белый, легкий полимерный брусок. Он изготавливается в лаборатории под нужный размер и устанавливается вместо утраченного участка кости. Сквозь материал прорастает собственная кость пациента. Со временем материал частично биодеградирует, поэтому извлекать его не нужно.

«По сути это имитация природной кости, но с использованием синтетических материалов. По совокупности признаков аналогов разрабатываемому нашими специалистами материалу в мире нет»,— отметил доктор медицинских наук, ректор ПИМУ Николай Карякин.

В ходе экспериментов, проведенных на кроликах, ученые выяснили, что новый материал хорошо встраивается в организм и не вызывает побочных клинических проявлений. Костная ткань, которая прорастает сквозь него, более плотная, чем при использовании стандартного костнозамещающего материала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полимер с антибиотиком

Фото: Пресс-служюа программа «Приоритет 2030» Полимер с антибиотиком

Фото: Пресс-служюа программа «Приоритет 2030»

«Результаты оценивались с помощью клинического, морфологического методов и МРТ. Прототип биосовместим. Регенерация костной ткани сопоставима с регенерацией при использовании материала на основе ксеногенной кости. Костная ткань, которая проросла сквозь новый материал, оказалась более плотной, чем в контрольной серии, где мы использовали стандартный применяемый в клинике материал. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшей работы с этим материалом для замещения костных дефектов с целью оптимизации остеогенеза при повреждении костной ткани»,— рассказал доктор химических наук, заведующий лабораторией фотополимеризации и полимерных материалов Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН Сергей Чесноков.

Необходимые свойства материала определялись исходя из реальных клинических потребностей. Инфекционные осложнения после установки костнозамещающих материалов — одна из основных проблем травматологии и ортопедии. Поэтому планируется модифицировать материал, насытив его антибиотиком широкого спектра с эффектом постепенного высвобождения. Это позволит не только профилактировать инфекцию, но и лечить уже инфицированные костные дефекты.

«В первую очередь материал может применяться для восстановления губчатых костей. Это, например, позвонки, диафизы трубчатых костей и др. Сейчас у материала достаточная для проведения операции прочность, но мы стремимся ее увеличить для замещения крупных костных поражений, дефектов компактных костей»,— рассказала кандидат биологических наук, заведующая лаборатории биотехнологий Университетской клиники ПИМУ Марфа Егорихина.

Разработка нового костнозамещающего материала ведется в рамках стратегического проекта ПИМУ «Трансляционная регенеративная медицина» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030».